L'ouverture des inscriptions pour la 3ème dose sur la plate-forme Bruvax porte ses fruits

La décision d'ouvrir la plate-forme Bruvax aux réservations de la troisième dose de vaccin contre la pandémie a jusqu'à présent porté ses fruits. Entre le 29 novembre, jour de lancement, et lundi, le 6 décembre, on a dénombré 78.000 réservations, a indiqué mardi la responsable Covid de la CoCom, Inge Neven.Lors d'un point hebdomadaire de la situation sanitaire dans la capitale, Mme Neven a ajouté que le seuil de 60% de l'ensemble de la population bruxelloise vaccinée en première dose avait été dépassé -57% en deuxième dose- . Ce chiffre est monté à un peu plus de 71% pour la population adulte. Quelque 52 % des plus de 65 ans ont déjà reçu une troisième dose dite de rappel. Durant la semaine du 15 novembre, un total de 25.500 vaccins ont été administrés à Bruxelles, dont 6.100 premières doses, 7.700 deuxièmes doses et 11.600 doses "booster". Le nombre de troisièmes doses est passé à 17.500 dans la semaine du 22 novembre, et à 30.300 durant la semaine du 29 novembre. "La stratégie consistant à ouvrir Bruvax pour une dose de rappel a très bien fonctionné. Les réservations pour les semaines à venir sont bien remplies. Nous envoyons chaque semaine, par la poste, une lettre d'invitation pour une dose de rappel à 50.000 personnes", a encore pointé la responsable. (Belga)

