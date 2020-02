L'UE appelle la Turquie à respecter ses engagements

L'Union européenne attend de la Turquie un "respect de ses engagements" pris dans le cadre du pacte migratoire conclu en 2016, a déclaré vendredi la Commission, réagissant à des propos d'un haut responsable turc sur les migrants qui essayent de se rendre en Europe."De notre point de vue l'accord (...) tient toujours et nous attendons de la Turquie qu'elle respecte ses engagements", a déclaré un porte-parole, Peter Stano, lors du point de presse quotidien de la Commission. Selon un haut responsable turc, la Turquie n'empêchera plus les migrants qui essaient de se rendre en Europe de franchir la frontière après la mort d'au moins 33 militaires turcs dans la région d'Idleb. Après avoir perdu une trentaine de soldats jeudi en Syrie, dans des frappes attribuées par Ankara au régime de Damas, la Turquie a ainsi brandi la menace d'un nouvel afflux de migrants vers l'Europe, tentant de faire pression sur l'UE. À Istanbul, des autocars étaient mis à disposition des migrants souhaitant se rendre à la frontière grecque, selon les médias turcs. Une source au sein de l'armée grecque avait indiqué en matinée qu'environ 300 migrants avaient été repérés du côté turc de la frontière, dans la région d'Evros (nord-est), mais "ce chiffre ne sort pas de l'ordinaire" précisait-il. La Turquie accueille sur son sol quelque quatre millions de migrants et réfugiés, syriens pour la plupart, et redoute un nouvel afflux depuis Idleb, où plus de 900.000 personnes se sont réfugiées près de la frontière turque depuis trois mois, selon l'ONU. (Belga)

