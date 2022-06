L'UE aussi prête à boycooter l'or russe

L'Union européenne devrait vraisemblablement se joindre au boycott de l'or russe décidé par les Etats-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et le Japon, a indiqué dimanche Charles Michel, président du Conseil européen, lors du sommet du G7 à Schloss Elmau, dans les Alpes bavaroises.A l'initiative des Etats-Unis, les sept pays les plus industrialisés au monde devraient s'imposer un boycott de l'or russe. Une annonce officielle de la mesure devrait tomber dans la semaine. Les exportations russes d'or ont généré l'an dernier 14,6 milliards d'euros de recettes à Moscou, faisant du métal jaune l'un des principaux produits d'exportation après le pétrole, le gaz ou le charbon. M. Michel a toutefois plaidé pour que cette interdiction d'importation d'or se fasse de manière "à ce que l'économie russe soit affectée, et pas nous". (Belga)