L'UE débloque trois milliards d'euros d'aide pour les Balkans occidentaux

L'Union européenne a libéré 3,3 milliards d'euros pour aider les pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro, Macédoine du Nord et Serbie) à lutter contre la pandémie de coronavirus, a annoncé mercredi la Commission européenne.A l'exception du Kosovo et du Monténégro, tous ces pays sont candidats à l'entrée dans l'Union européenne. "Nous avons une responsabilité particulière à l'égard de nos partenaires des Balkans occidentaux, car leur avenir est clairement dans l'Union européenne", a affirmé la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. L'aide est destinée en premier lieu aux soins de santé urgents, mais aussi à la reprise socio-économique. Près de la moitié de l'enveloppe est soutenue par la Banque européenne d'investissement (BEI). Par ailleurs, un programme économique et d'investissement de l'UE sera adopté cette année encore pour les Balkans occidentaux, visant la relance ainsi que les réformes dans le cadre des différents processus d'adhésion. UE et pays des Balkans occidentaux se retrouveront le 6 mai prochain en sommet par vidéoconférence, après le feu vert récent des États membres à l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. (Belga)