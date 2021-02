L'UE décide de nouvelles sanctions ciblées contre la Russie dans l'affaire Navalny

Les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont décidé lundi l'adoption de nouvelles sanctions ciblées contre les responsables des poursuites judiciaires engagées contre l'opposant russe Alexei Navalny, ont indiqué plusieurs diplomates.Un "accord politique" pour de nouvelles sanctions ciblées a été trouvé au cours de la réunion et le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a été chargé de proposer une liste de noms de responsables russes à sanctionner, mais aucun oligarque ne devrait être concerné, ont précisé les diplomates. L'opposant russe Alexeï Navalny l'avait pourtant dit crûment aux députés européens en novembre 2020, pendant sa convalescence en Allemagne où il a été soigné après avoir été empoisonné en Russie. "L'UE devrait cibler l'argent, les oligarques, pas seulement les anciens oligarques, mais les nouveaux, membres du cercle proche de Poutine", a-t-il lancé. Alexeï Navalny a été arrêté à son retour à Moscou en janvier et il accumule depuis les condamnations. L'UE dénonce une politisation de la justice et exige sa libération. (Belga)