L'UE "désapprouve" le caractère unilatéral de la décision de Trump

L'Union européenne désapprouve le fait que la décision des États-Unis d'imposer une interdiction de voyager ait été prise unilatéralement et sans consultation, ont indiqué jeudi les présidents de la Commission et du Conseil, Ursula von der Leyen et Charles Michel."Le coronavirus est une crise mondiale, qui ne se limite à aucun continent et il nécessite une coopération plutôt qu'une action unilatérale", ajoutent les deux dirigeants dans un communiqué commun. L'Union européenne, assurent-ils, prend des mesures "énergiques" pour limiter la propagation du virus. L'interdiction américaine doit prendre effet vendredi à minuit (05h00 HB). Elle suspend pour trente jours l'entrée aux Etats-Unis de tout étranger ayant séjourné récemment en Europe, une mesure qui ne concerne pas le Royaume-Uni. (Belga)