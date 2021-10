L'UE prête à recourir "à tous les outils" pour la primauté du droit européen

La Commission européenne est "préoccupée" par la décision de la plus haute juridiction polonaise jugeant des articles des traités de l'UE incompatibles avec la Constitution, et "utilisera tous les outils" à sa disposition pour protéger la primauté du droit européen, a déclaré jeudi le commissaire européen à la justice, Didier Reynders.Le commissaire belge a souligné, tout en précisant qu'il attendait encore de lire en détail la décision, que les principes de la primauté du droit européen sur le droit national et le caractère contraignant des décisions de la justice européenne étaient "au coeur de l'Union" européenne. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.