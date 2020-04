L'UEFA débloque 236,5 millions d'euros pour aider ses associations membres

L'UEFA a débloqué 236,5 millions d'euros pour aider ses 55 associations membres à relever les défis posés par le covid-19, a annoncé l'instance européenne du football lundi. Chaque association pourra utiliser 4,3 millions d'euros pour "reconstruire la communauté du football", a indiqué l'UEFA dans un communiqué."Le Comité exécutif de l'UEFA a donné le feu vert à la levée des conditions sur les paiements effectués par le biais du programme HatTrick", a expliqué l'instance faitière. Ce fonds HatTrick est généralement distribué aux associations nationales pour couvrir les frais de fonctionnement et pour aider à développer des domaines spécifiques et ciblés du football national. "Cependant, l'UEFA a décidé de permettre à chaque association de fixer ses propres priorités compte tenu de l'impact négatif du coronavirus sur le football à tous les niveaux." "Notre sport est confronté à un défi sans précédent provoqué par la crise du covid-19", a expliqué le président de l'UEFA Alexander Ceferin. "L'UEFA veut aider ses membres à y répondre de manière adaptée à leur situation spécifique. C'est pourquoi nous avons convenu que jusqu'à 4,3 millions d'euros par association, versés pour le reste de la saison et la prochaine, ainsi qu'une partie des fonds d'investissement, peuvent être utilisés comme nos membres le jugent bon pour reconstruire la communauté du football." Alexander Ceferin se dit "fier de l'unité dont le football fait preuve tout au long de cette crise". "Il ne fait aucun doute que le football sera au cœur du retour à la normale. Quand ce moment viendra, le football devra être prêt à répondre à cet appel", a conclu le président de l'UEFA. (Belga)