"L'UEFA pense à un Final Four pour la Ligue des Champions et l'Europa League"

Selon le quotidien espagnol AS, l'UEFA pense sérieusement à organiser un Final Four, comparable à celui de la Ligue des Nations, pour conclure la Ligue des Champions et l'Europa League. En raison de la propagation du coronavirus, le football européen est à l'arrêt et le calendrier est sous pression. Avec un Final Four, qui peut se tenir en quelques jours, il est possible de gagner du temps.Ces phases finales se tiendraient à Istanbul pour la Ligue des Champions et Gdansk pour l'Europa League, les villes désignées pour les finales, prévues respectivement les 30 et 27 mai. Les deux compétitions européennes sont actuellement en attente. En Ligue des Champions, quatre huitièmes de finale retour doivent encore se jouer. En Europa League, seuls six des huitièmes de finale aller ont été joués. Avec cette idée, l'UEFA voudrait donner une chance aux compétitions nationales de faire disputer les matchs reportés entre fin avril et début mai. Les huitièmes de finale et les quarts de finale des tournois européens se joueraient selon la formule normale. L'UEFA, l'instance européenne du football, se réunira mardi pour évoquer les conséquences de la propagation du coronavirus sur le football et décider de la poursuite de la Ligue des champions et de la tenue de l'Euro 2020. (Belga)