L'UHasselt démarre aussi l'année en code orange

Comme les universités d'Anvers et de Gand, l'UHasselt démarrera l'année académique en code orange, a confirmé mercredi le porte-parole Koen Santermans. "Même en code orange, nous pouvons recevoir tous les étudiants sur le campus parce que nous nous organisons surtout en petits groupes", précise-t-il. Les étudiants peuvent savoir quand ils sont attendus sur le campus via une plateforme en ligne.En code orange, la capacité des auditoires passent d'une moitié à un cinquième. L'UHasselt considérait déjà les cours, séminaires et travaux pratiques en orange et les organisera en plus petits groupes. Afin de répartir l'afflux des étudiants, l'université a partagé les cours en sessions de demi-journées. "Nous ne dépassons donc jamais la capacité", explique le porte-parole. L'université invite les étudiants qui se sentent malades à rester chez eux. Des équipements streaming sont à présent disponibles dans toutes les salles de cours, indique-t-elle. "Même malades, les étudiants peuvent toujours suivre les cours à domicile", souligne le porte-parole. (Belga)