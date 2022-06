L'Ukraine a reçu "10% des armes" qu'elle réclame aux Occidentaux

L'Ukraine a reçu "environ 10% des armes" qu'elle réclame à ses partenaires occidentaux pour lutter sur le terrain face à l'armée russe, a indiqué mardi le ministère de la Défense ukrainien."Des armes dont nous avons besoin, nous en avons reçu environ 10%", a regretté la vice-ministre de la Défense, Anna Maliar, à la télévision ukrainienne. "Peu importe les efforts déployés par l'Ukraine, peu importe le professionnalisme de notre armée, sans l'aide de partenaires occidentaux nous ne pourrons pas gagner cette guerre", a plaidé Mme Maliar. Selon elle, "des délais clairs (de livraisons) doivent être fixés", "car chaque jour de retard est un jour de plus contre la vie des soldats ukrainiens, de notre peuple", a-t-elle fait valoir. "Nous ne pouvons pas attendre trop longtemps car la situation est très difficile", a-t-elle poursuivi, notamment dans le Donbass (est) où les Russes progressent petit à petit depuis plusieurs semaines au point de pratiquement contrôler intégralement la région de Lougansk. La vice-ministre de la Défense a appelé à un "calendrier précis (...) dans un avenir proche", en plus de conserver "la volonté de nos partenaires occidentaux" de soutenir financièrement et militairement l'Ukraine. Plus tôt dans la journée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait de nouveau exhorté les Occidentaux à envoyer "plus vite (...) davantage d'armes et d'équipements militaires" car "les Russes en ont dix, cent fois plus". Selon lui, l'armée ukrainienne "n'a pas assez d'armes de longue portée" et "de véhicules blindés", a-t-il détaillé lors d'un échange en visioconférence avec des journalistes danois. "La vitesse pour reconquérir les territoires occupés dépend vraiment de l'aide et des armes" envoyées par les Occidentaux, a martelé M. Zelensky. "Si l'on nous donne plus d'armes, alors nous pourrons avancer", a-t-il lancé. (Belga)