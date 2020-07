L'Union belge et la Pro League prennent acte de la décision, le "calendrier sans effet"

Dans un communiqué commun, l'Union belge et la Pro League ont déclaré avoir "pris acte de la décision du président du tribunal de l'entreprise de Termonde dans le cadre de la procédure en référé introduite par l'asbl KVRS Waasland-Sportkring Beveren". Le calendrier de la saison 2020-2021 est "dorénavant sans effet"."La Pro League confirme, comme cela a déjà été indiqué lors de l'audience et conformément à la décision du juge des référés, que le calendrier de la saison 2020-2021, comme présenté le 8 juillet 2020, est dorénavant sans effet. Comme prévu précédemment, la décision au niveau des conséquences sportives suite à la fin de la compétition 1A, sera traitée lors de l'Assemblée Générale de la Pro League de ce 31 juillet", ont ajouté les deux instances. En début d'après-midi jeudi, le tribunal de l'entreprise de Termonde a donné raison à Waasland-Beveren dans la procédure en référé lancée par le club de football contre la Pro League et l'Union belge de football. Selon le tribunal, Waasland-Beveren doit être intégré dans le calendrier de D1A pour la prochaine saison. Une astreinte de 2,5 millions d'euros par rencontre jouée sans tenir compte de la décision de la CBAS menace l'Union belge de football et la Pro League. Le club de football de Waasland-Beveren a lancé une procédure en référé car il n'acceptait pas le fait de ne pas avoir été repris dans le calendrier de la D1A 2020-2021. Le club estime toujours en faire partie jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Pro League, fixée ce vendredi 31 juillet et, selon le règlement, le calendrier D1A avec les équipes actuelles aurait dû être connu le 23 juillet. (Belga)