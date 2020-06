L'Union Berlin et Schalke 04, avec Benito Raman, se quittent sur un partage

L'Union Berlin et Schalke 04 se sont quittés dos à dos (1-1) dimanche lors de la 30e journée de Bundesliga. Titulaire au coup d'envoi avec le club de Gelsenkirchen, l'attaquant belge Benito Raman a cédé sa place à la 60e minute. C'est le 12e match de championnat sans victoire pour Schalke 04, qui égale la pire série de son histoire établie lors de la saison 1993-1994.Comme lors de Brême-Wolfsburg en début d'après-midi, les joueurs des deux équipes ont, avant la rencontre, posé un genou au sol dans un geste de soutien à la lutte antiraciste après la mort de George Floyd. L'Union Berlin a ouvert le score dès la 11e minute grâce à Robert Andrich (1-0), à la conclusion d'une rapide contre-attaque. Peu avant la demi-heure de jeu, les Königsblauen ont égalisé sur un tir lointain signé Jonjoe Kenny (1-1, 28e). En fin de partie, le défenseur de l'Union Keven Schlotterbeck a hérité d'une grosse occasion à la suite d'un corner. Seul au petit rectangle dans un angle réduit, il a vu sa reprise de volée venir heurter le buste d'Alexander Nübel, futur gardien du Bayern Munich (88e). Au classement, Schalke fait du surplace depuis la reprise du championnat et pointe à la 10e place avec 38 points au compteur, six de plus que le club de la capitale, 13e. Samedi, le Bayern Munich n'a pas tremblé sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-4) alors que le Borussia Dortmund, avec Thorgan Hazard et Axel Witsel titulaires, a assuré l'essentiel face au Hertha Berlin (1-0) de Dodi Lukebakio et Dedryck Boyata. Les Bavarois comptent 7 longueurs d'avance sur le BVB alors qu'il reste quatre journées à disputer. Le Rekordmeister pourrait déjà être sacré champion d'Allemagne pour la 30e fois le weekend prochain et ainsi prolonger sa suprématie nationale avec un huitième titre de rang. (Belga)