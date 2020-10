L'UZ de Gand prend en charge 31 patients, 190 étudiants proposent leur aide

Quelque 190 étudiants ont proposé leur aide à l'UZ de Gand pour les départements en première ligne pour la gestion de nouvelle vague de contaminations au coronavirus. Quarante employés ont également postulé pour fournir une assistance dans les services Covid-19, le service d'urgence et le centre de test. Un total de 31 patients ont été admis lundi, 18 dans les deux unités de cohorte et 13 dans les unités de soins intensifs.L'hôpital gantois lance à nouveau des formations pour médecins et infirmières pour oeuvrer aux soins intensifs et aux services COVID. Le personnel a également été formé lors de la première vague. Depuis la semaine dernière, l'UZ ne prévoyait plus de nouvelles admissions non urgentes avant la fin de cette semaine. "Nous prolongeons maintenant cela jusqu'au 8 novembre", précisie-t-on à l'UZ. "Toutes les admissions et procédures urgentes et planifiées se poursuivront pour le moment". L'hôpital a également fermé les cafétérias aux visiteurs. Les sandwicheries et les magasins restent ouverts. En Flandre orientale, toujours, le nombre de patients à l'AZ Nikolaas et l'AZ Lokeren s'élève à 34. Quatre patients sont traités en soins intensifs. Huit personnes ont été admises avec des symptômes suspects en attendant les résultats de leur test. Un patient COVID est décédé au cours des 24 dernières heures, aucun patient n'a pu quitter l'hôpital pendant cette période. (Belga)