L'UZ Gent craint une "situation problématique" dans les deux prochaines semaines

L'UZ Gent connaît une nette augmentation du nombre d'admissions de patients atteints du coronavirus. L'hôpital compte 97 personnes atteintes de Covid-19 lundi. "Les deux prochaines semaines seront très importantes pour notre hôpital", déclare lundi le porte-parole Karlien Wouters. "Si l'augmentation se poursuit fortement, elle deviendra problématique."Sur les 97 patients, 50 sont en soins intensifs. "Si nous atteignons un plateau la semaine prochaine, nous aurons la situation bien en main", a fait savoir l'hôpital. "Si la hausse se poursuit fortement, cela va être problématique." L'UZ Gent se prépare "mais il devient de plus en plus difficile de trouver des mains supplémentaires au chevet des malades, surtout dans l'unité de soins intensifs". Le nombre d'admissions continue d'augmenter ailleurs en Flandre orientale. L'AZ Nikolaas et l'AZ Lokeren font état de 103 patients testés positifs, dont 17 sont traitées dans l'unité de soins intensifs. (Belga)

