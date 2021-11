La 17e édition de "Mons C?ur en Neige" lancée le 4 décembre

La 17e édition de "Mons C?ur en Neige", le marché de Noël et les festivités de fin d'année de Mons, aura lieu du 4 décembre au 2 janvier 2022, ont communiqué les instances communales montoises.L'objectif est "d'offrir des activités aux habitants et de soutenir nos commerçants grâce aux nombreux visiteurs qui viendront en ville pour découvrir nos installations", a indiqué Nicolas Martin, bourgmestre de Mons, dans un communiqué. "L'an dernier, nous étions une des seules villes du pays à proposer une décoration exceptionnelle en l'absence de marché de Noël. Le succès avait été au rendez-vous. En 2021, nous poursuivons dans cette logique." Le programme de "Mons Coeur en Neige" se déclinera de la Grand-Place de Mons au Marché aux Herbes, en passant par le Carré des Arts où sera implantée la patinoire. L'événement sera accessible au public dès le 4 décembre. Chaque visiteur de plus de 12 ans devra présenter son CST ainsi que sa carte d'identité à l'entrée du marché de Noël sur la Grand-Place. Le port du masque sera obligatoire dès 10 ans. Les instances montoises ont, par ailleurs, précisé que "toutes ces mesures sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution de la situation sanitaire". (Belga)