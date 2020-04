La 2e édition de l'Hockey Pro League prolongée jusqu'en juin 2021

La Belgique et les onze autres pays engagés dans l'Hockey Pro League se sont mis d'accord sur la prolongation de sa deuxième édition jusqu'en juin 2021, a annoncé vendredi la Fédération internationale de hockey (FIH).Entre janvier et début mars, seuls un tiers des duels ont pu se jouer. La compétition s'est arrêtée ensuite suite à la crise du coronavirus. Pour permettre aux pays participants de se préparer au mieux à rejouer et après avoir concerté les partenaires commerciaux, il a été décidé de prolonger la saison de douze mois, jusqu'en juin 2021. Une troisième saison serait ensuite prévue de septembre 2021 à juin 2022. Les Red Lions, en tête, totalisent quatre victoires en six rencontres alors que les Red Panthers ont gagné une fois en quatre matches et sont provisoirement 5es. (Belga)