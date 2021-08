La 2e étape pour Martin Laas, Alexander Kristoff nouveau leader

Martin Laas a remporté la deuxième étape de l'Arctic Race of Norway (2. Pro), vendredi, entre Nordkjosbotn et Kilpisjärvi, en Finlande. Après 177,6 km de course, l'Estonien de Bora-Hansgrohe a devancé, à l'issue d'un sprint massif, le Norvégien Alexander Kristoff (équipe nationale de Norvège), lequel s'empare de la tête du général.L'étape a été marquée par l'échappée de cinq coureurs, dont quatre Belges: Oliver Naesen (AG2R Citroën), Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix), Cédric Beullens (Sport Vlaanderen-Baloise) et Ceriel Desal (Bingoal Pauwels Sauces WB). Le Norvégien Fredrik Dversnes (Coop) les accompagnait. Les deux derniers rescapés, Janssens et Dversnes, ont été repris à 2 km de l'arrivée. Au sprint, Martin Laas (Bora-Hansgrohe) s'est montré le plus rapide pour signer, à 27 ans, la 14e victoire de sa carrière, la deuxième de la saison. Alexander Kristoff, qui dispute cette épreuve sous le maillot de l'équipe nationale norvégienne, a pris la deuxième place, devant le Néerlandais Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert). Déjà deuxième de l'étape d'ouverture jeudi, Kristoff profite des bonifications pour déposséder son compatriote Markus Hoelgaard (Uno-X Pro Cycling Team) du maillot de leader. Les deux hommes se trouvent dans le même temps. Samedi, la troisième étape reliera Finnsnes à Malselv (184,5). L'Arctic Race of Norway s'achèvera dimanche. Le Kazakh Alexey Lutsenko s'était adjugé la dernière édition, disputée en 2019. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.