La 31e escadrille de Kleine-Brogel remporte un trophée lors du NATO Tiger en Grèce

La 31e escadrille de la Force aérienne a décroché le trophée de la meilleure unité opérationnelle lors du "NATO Tiger Meet 2022", la rencontre annuelle des escadrilles - principalement de l'Otan - ayant un tigre comme insigne. Celle-ci s'est tenue du 9 mai au 20 mai au départ de la base aérienne d'Araxos (ouest de la Grèce), a-t-on appris vendredi de source militaire.Le "Tiger Meet", créé en 1961 et au départ folklo-opérationnel, s'est mué au fil des ans en exercice aérien majeur, avec de grandes formations baptisées Comao (pour "Combined air operations") par les aviateurs. Une dizaine d'escadrilles provenant de Belgique, d'Espagne, de France, de Grèce, d'Italie, de République tchèque, de Suisse - un pays pourtant neutre - et de l'Otan ont participé durant deux semaines à ce vaste exercice. La 31e escadrille, basée à Kleine-Brogel dans le Limbourg, y a engagé quatre de ses chasseurs-bombardiers F-16 et une bonne quarantaine de personnes. Elle a décroché le trophée "Best Flying Ops", qui récompense l'unité considérée par ses pairs comme étant la plus opérationnelle, a indiqué un de ses membres à l'agence Belga. L'escadron 3/30 Lorraine de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) française, basée à Mont-de-Marsan, dans le sud-est de la France, et équipée de chasseurs Rafale, a pour sa part fait coup double. Il a obtenu le "Silver Tiger" ("tigre d'argent"), qui récompense l'unité s'étant illustrée par ses prestations opérationnelles et sa présence, et le "Best Aircraft Paint" pour son avion "Rogue Spartan" revêtu d'une livrée tigrée noire et grise tachetée de rouge, rendant hommage à la culture grecque. (Belga)