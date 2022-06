La 40e édition des Special Olympics auront lieu à La Louvière en 2024

La 40e édition des Special Olympics belges aura lieu à La Louvière du 8 au 11 mai 2024, a communiqué l'organisation lundi.Co-organisatrice en 2009 et ville-hôte en 2016, la Cité des Loups accueillera les Special Olympcs, ces Jeux nationaux pour personnes ayant un handicap mental, pour la troisième fois de son histoire. "Revenir à La Louvière pour la troisième fois est particulièrement stimulant pour Special Olympics Belgium. Cela témoigne de l'engagement de la ville, de ses citoyens et ses sportifs pour l'inclusion des personnes affectées de handicap mental dans toutes les activités de la vie sociale", a déclaré Thierry Zintz, président de Special Olympics Belgium, cité dans le communiqué. L'édition 2022 s'était déroulée du 25 au 28 mai dernier à Louvain-la-Neuve et Braine-l'Alleud. 2.737 athlètes ont pris part à ces Jeux nationaux dans seize disciplines avec l'athlétisme, le basket, le tennis, le judo, la gymnastique artistique et rythmique, le triathlon, le tennis de table ou le badminton, le boccia et le floorball, le sport adapté et les activités moteurs pour les athlètes porteurs d'un handicap plus profond. L'édition 2023 aura elle lieu à Malines. Ce sont 165.000 personnes en Belgique qui sont touchées par un handicap mental. Special Olympics Belgium existe depuis 1979, rassemble 20.000 athlètes et développe des valeurs de tolérance, de respect de la différence et de bienveillance. Tia Hellebaut et Kevin De Bruyne en sont la marraine et le parrain. Jean-Michel Saive président du COIB, Tessa Wullaert, Thomas Van Den Spiegel, ou Jolien D'hoore font partie des ambassadeurs. (Belga)