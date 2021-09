La Belge Naomi Velissariou remporte le plus important prix néerlandais de théâtre

L'actrice belge Naomi Velissariou a remporté samedi soir le Théo d'Or, le plus important prix néerlandais de théâtre. Le Louis d'Or, le pendant masculin, a été décerné à Emmanuel Ohene Boafo.Naomi Velissariou, connue pour son rôle dans la série "Chaussée d'Amour", a remporté le prix du meilleur premier rôle féminin dans "Permanent Destruction: Pain Against Fear" du Theater Utrecht et de la Fondation Naomi Velissariou. Emmanuel Ohene Boafo a été le premier acteur de couleur à recevoir le prestigieux prix pour son rôle principal dans "Sea Wall" du Het Nationale Theater. Ces prix sont une initiative de la Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), la principale organisation de commerce pour les théâtres aux Pays-Bas. Ils ont été récompensés samedi soir lors du Gala du théâtre néerlandais, qui a été diffusé en ligne depuis l'ITA à Amsterdam. Les lauréats ont été choisis parmi les nominés pour les saisons théâtrales 2019-2020 et 2020-2021. L'année dernière, il n'y a pas eu de cérémonie de remise des prix à cause de la crise sanitaire. (Belga)

