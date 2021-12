La Belgique 25e du relais 4x7,5 km messieurs, victoire de la Norvège

La Belgique s'est classée 25e du relais 4x7,5 km messieurs d'Hochfilzen, comptant pour la Coupe du monde de biathlon, dimanche en Autriche. La Norvège s'est imposée devant la France et la Russie.Le relais belge, composé de Tom Lahaye-Goffart, César Beauvais, Thierry Langer et Florent Claude, a terminé à un tour des Norvégiens, emmenés par Sturla Laegreid, Johannes Boe, Tarjei Boe et Vetle Christiansen, vainqueurs en 1h14.34. La France prend la 2e place à 21 secondes devant la Russie, 3e à 47 secondes. Au classement du relais, la Norvège reste en tête avec 120 points devant la France (108) et la Russie (96). La Belgique se classe 21e avec 41 points. Dimanche, la poursuite 10 km dames est encore au programme à Hochfilzen avec Lotte Lie au départ. (Belga)