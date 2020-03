La Belgique à la pointe en matière d'investissements durables

Le label belge "Towards Sustainability" pour les produits financiers durables et socialement responsables est le plus complet en termes d'offres de produits, avec 410 produits d'investissement, d'assurance et d'épargne, annonce lundi Febelfin, la fédération belge du secteur financier.Au total, plus de 175 milliards d'euros sont gérés conformément à la norme de qualité Towards Sustainability, dont plus de 50 milliards d'euros proviennent des épargnants et des investisseurs belges. Le label obtient également un bon score sur le plan qualitatif. Il "apporte aux investisseurs une lisibilité dans cette pléthore de fonds durables. Nous pouvons déjà constater qu'il fait progresser le marché vers plus de durabilité. De plus, le label est évolutif: alors qu'il est en soi déjà exigeant, il sera encore affiné dans l'avenir, notamment après consultation d'un panel consultatif multipartite au cours du second semestre de cette année", explique le président de l'agence de labellisation CLA, Olivier Marquet. En outre, le label dépasse les frontières de la Belgique puisque environ 25% des produits financiers estampillés "Towards Sustainability" sont proposés par des producteurs principalement belges, les autres produits provenant d'acteurs d'autres pays de l'UE. Au niveau des produits, 60% des produits agréés sont spécifiquement destinés au marché belge tandis que les 40% restants présentent un caractère plutôt européen ou international. La norme de qualité "Towards Sustainability" est évaluée tous les deux ans. La première version actuelle a été publiée en février 2019. Les prochaines révisions seront publiées en janvier 2021 et janvier 2023. (Belga)

