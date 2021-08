La Belgique décroche la 5e place du concours para-dressage par équipe

La Belgique, avec Michèle George, Manon Claeys et Barbara Minneci, s'est classée à la 5e position du concours par équipe de para-dressage en équitation aux Jeux Paralympiques de Tokyo dimanche.Quatorzième au terme de la première journée, réservée aux grades I, II et III, samedi après l'unique passage de Barbara Minneci (grade III) et un score de 72.265, la Belgique a grimpé au 5e rang après les prestations de Michèle George (grade V) et Manon Claeys (grade IV) dimanche. George, avec Best of 8, a réalisé un score de 77.093 tandis que Claeys, avec San Dior 2, a ajouté 73.825 points après son passage. Au total, la Belgique a récolté 223.137 points. La médaille d'or est revenue à la Grande-Bretagne avec 229.905 points devant les Pays-Bas (229.249) et les États-Unis (224.352). Le Danemark échoue au pied du podium avec 224.324 points, juste devant la Belgique La Belgique a remporté deux médailles en équitation. Michèle George avait remporté la médaille d'or lors du concours individuel en grade V et Manon Claeys s'était parée de bronze en grade IV. Barbara Minneci avait fini 6e en individuel en grade III. (Belga)