La Belgique en finale par équipes, Nina Derwael et Jutta Verkest finalistes en individuel

La Belgique s'est qualifiée pour la finale de l'épreuve féminine de gymnastique par équipes des Jeux Olympiques de Tokyo, dimanche, alors que Nina Derwael s'est hissée en finale individuelle du concours général et des barres asymétriques et que Jutta Verkest disputera aussi la finale allround.Maellyse Brassart, Nina Derwael, Lisa Vaelen et Jutta Verkest ont totalisé 163,895 points à l'issue des quatre agrès (saut, barres asymétriques, poutre, sol) terminant cinquièmes des qualifications par équipes. A l'issue des qualifications, les huit meilleurs pays, les 24 meilleurs gymnastes du concours général et les huit meilleurs par agrès se qualifient en finale. (Belga)

