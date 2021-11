La Belgique envoie une aide médicale en Sierra Leone à la suite de l'explosion à Freetown

La Belgique enverra une assistance médicale d'urgence en Sierra Leone par le biais de B-FAST à la suite de l'explosion qui a eu lieu dans la capitale Freetown, a annoncé jeudi le département des Affaires étrangères et de la Coopération. Cette aide consiste en l'envoi de 30.000 gants en nitrile, 20.000 masques buccaux chirurgicaux provenant de la réserve stratégique du SPF Santé publique, et 4.000 doses de Ceftriaxone, un médicament anti-inflammatoire. Elle sera utilisée pour le suivi médical des blessés.Au début du mois, un camion-citerne a explosé à Freetown. Le bilan s'élevait lundi à 144 personnes tuées et plus de cent autres blessées, nombre d'entre elles souffrant de graves brûlures. À la suite de cet accident, la Sierra Leone a soumis une demande d'assistance au mécanisme de protection civile de l'UE, y compris une demande spécifique de matériel médical. (Belga)