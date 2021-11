La Belgique et une partie des Pays-Bas sur la liste des zones à haut risque de l'Allemagne

La Belgique et la majeure partie des Pays-bas seront considérés comme zones à haut risque par les autorités allemandes à partir de dimanche et ce en raison de la forte augmentation des cas de contamination au coronavirus, a indiqué vendredi l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI).La Grèce, très appréciée des vacanciers, et l'Irlande figurent également sur la liste rouge. Dans le cas des Pays-Bas, les territoires d'outre-mer d'Aruba, Curaçao et de Sint Maarten bénéficieront toutefois d'une exception. Toute personne revenant d'une zone à haut risque et qui n'est pas complètement vaccinée ou guérie doit être mise en quarantaine pendant dix jours mais peut en être exemptée si elle présente un test négatif dans les cinq jours suivant son arrivée. Le classement en zone à haut risque s'accompagne automatiquement d'un avertissement de voyage du ministère des Affaires étrangères allemand. Cela permet aux touristes d'annuler plus facilement et gratuitement des voyages déjà réservés, mais ce n'est pas une interdiction de voyager. (Belga)

