La Belgique libère 3 millions d'euros d'aide humanitaire pour l'Ukraine

La Belgique a décidé de dégager trois millions d'euros pour contribuer à l'aide humanitaire en Ukraine, alors que le pays est en proie à une invasion russe, a annoncé dimanche par communiqué la ministre de la Coopération au développement Meryame Kitir."Je suis très préoccupée par le conflit en Ukraine. La situation empire de jour en jour. Plus de cent mille personnes ont déjà fui le pays et d'autres suivront. Les dégâts sont énormes", a déclaré la socialiste flamande, qui témoigne de sa solidarité envers le peuple ukrainien. Cette nouvelle aide vient s'ajouter à celle que la Belgique apporte déjà par le biais de financements internationaux. Le Fonds central d'intervention d'urgence des Nations unies (FCIU), qui recevra cette année 17 millions d'euros de notre pays, a déjà alloué 20 millions de dollars (18 millions d'euros) à l'Ukraine. "En plus de répondre aux besoins immédiats, notre contribution sera également axée sur la protection des civils, comme le préfigure le droit humanitaire international", souligne Mme Kitir, qui ne cache pas son inquiétude quant à l'accès humanitaire dans le pays. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies estime que dans deux mois, l'Ukraine comptera 7,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, 18 millions de personnes affectées par le conflit et 12 millions de personnes ayant besoin de soins de santé. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, estime pour sa part que le nombre de réfugiés fuyant la guerre pourrait atteindre quatre millions. Samedi, le gouvernement fédéral avait annoncé l'envoi de 2.000 mitrailleuses et de 3.800 tonnes de fuel à l'armée ukrainienne. La Belgique va par ailleurs déployer 300 militaires en Roumanie, sur le flanc oriental de l'alliance atlantique, dans le cadre de la force de réaction rapide de l'Otan. (Belga)