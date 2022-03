La Belgique met en place un site d'information sur la situation en Ukraine

Un site d'information sur la situation en Ukraine a été mis en place par les autorités fédérales vendredi. "L'objectif de ce site est de centraliser toutes les informations utiles sur la situation en Ukraine et son impact sur notre pays. Un numéro d'information est également prévu", ont-elles fait savoir dans un communiqué.Le site "www.info-ukraine.be" s'adresse tant aux résidents belges, qu'aux Belges de l'étranger, aux Villes et Communes, aux Ukrainiens résidant déjà en Belgique et aux personnes en fuite, d'après les autorités fédérales. Diverses services publics collaborent pour regrouper ces informations. Le contenu sera complété au fur et à mesure dans les jours et semaines à venir. "Les Ukrainiens se rendant dans notre pays y trouveront des informations sur leurs droits lorsqu'ils arrivent sur notre territoire, les démarches à effectuer, l'organisation de l'accueil, etc. Les citoyens belges retrouveront également sur le site de plus amples informations sur la manière dont ils peuvent apporter leur aide", selon le communiqué. Dans la même optique, les autorités fédérales ont également ouvert un centre d'appel. Ce numéro d'information est joignable tous les jours de 9 à 17 heures au 02/488 88 88. (Belga)