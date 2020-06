La Belgique promet 5 millions d'euros supplémentaires au Fonds humanitaire du Yémen

La Belgique a augmenté son soutien aux efforts des Nations unies au Yémen en promettant 5 millions d'euros supplémentaires au Fonds humanitaire du Yémen, ont annoncé mercredi les Affaires étrangères, au lendemain d'une conférence des donateurs pour ce pays en guerre.Au total, l'ONU n'a récolté mardi que la moitié des 2,4 milliards de dollars réclamés pour tenter de mettre fin à la grave crise humanitaire au Yémen, ravagé par la guerre et le nouveau coronavirus, à l'issue de cette conférence virtuelle organisée avec l'Arabie saoudite. Un total de 1,35 milliard de dollars (environ 1,21 milliard d'euros) en promesses ont été récoltés, selon l'ONU. Depuis mars 2015, l'Arabie saoudite intervient au Yémen à la tête d'une coalition militaire qui appuie le gouvernement yéménite contre les rebelles Houthis, soutenus eux par l'Iran. La guerre a fait des dizaines de milliers de morts, pour la plupart des civils, et l'ONU affirme qu'environ 24 millions de Yéménites, plus des deux tiers de la population, dépendent d'une forme ou d'une autre de l'aide humanitaire. De leur côté, les rebelles ont vu dans la visioconférence de mardi une "tentative stupide (des Saoudiens pour cacher) leurs crimes", selon l'un de leurs porte-paroles, cité par leur chaîne de télévision Al-Masirah. La coalition menée par Ryad est notamment accusée de multiples bavures contre des civils au Yémen. (Belga)