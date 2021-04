La Belgique sera dans le pot 5 lors du tirage au sort le 29 avril

FIBA Europe, la fédération européenne de basketball, a dévoilé vendredi les têtes de série pour le tirage au sort de l'Euro 2022 prévu le 29 avril à Berlin. La Belgique figure dans le pot 5 avec la Hongrie, Israël et la Finlande.Les 24 nations qualifiées seront réparties dans quatre groupes de six équipes qui se joueront à Prague (République tchèque), Tbilissi (Géorgie), Milan (Italie) et Cologne (Allemagne). Les quatre premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la phase finale qui se déroulera à Berlin. Comme lors de chaque Euro, chaque pays hôte a le droit d'inviter une autre nation. L'Allemagne a choisi la Lituanie et la République tchèque a opté pour la Pologne. La Géorgie et l'Italie n'ont pas encore dévoilé leur choix. La Belgique s'est qualifiée pour son cinquième Euro de rang en terminant première de son groupe de qualification devant la Lituanie, la République tchèque et le Danemark. En figurant dans le pot 5, les Belgian Lions auront la certitude d'avoir un groupe relevé mais auront pour objectif de se qualifier pour les huitièmes de finale. L'Euro, initialement prévu en 2021 mais reporté d'un an à cause de la pandémie de coronavirus, se tiendra du 1er au 18 septembre 2022. (Belga)