La Belgym 5e se hisse en finale, Nina Derwael 1re des qualifs aux barres asymétriques

Nina Derwael, Maellyse Brassart, Lisa Vaelen et Jutta Verkest ont pris la 5e place des qualifications du concours général par équipes des Jeux Olympiques de Tokyo, dimanche soir. La Belgique, qui a obtenu 163.895 points, devait finir dans le Top 8 pour avoir le droit de revenir disputer la finale, un des grands moments des JO, mardi soir. Sur le plan individuel, Nina Derwael, 7e (56.598), est qualifiée pour la finale individuelle du concours général jeudi (Top 24 avec 2 maximum par nation). Elle est aussi et surtout qualifiée pour la finale aux barres asymétriques. Double championne du monde de la spécialité elle a obtenu le score de 15.366 et présenté son exercice le plus difficile d'un coefficient de 6.7. Une exécution parfaite (8.666) lui a permis de réaliser le meilleur score de toutes les concurrentes. L'Américaine Sunisa Lee a réussi 15.200. Toutes les autres ont reçu moins de 15.000 points. Les huit premières se retrouveront dimanche pour le titre olympique de la spécialité.La benjamine du Team Belgium, Jutta Verkest, 15 ans, 26e (53.632), participera aussi à la finale individuelle grâce au fait que seules deux gymnastes par pays peuvent y prendre part. Avec ce classement nettoyé, Derwael est 6e et Verkest 20e. Les quatre gymnastes par équipes devaient effectuer les quatre agrès et le top-3 de chaque agrès était retenu dans le classement par équipes. Débutant par le sol, le premier des quatre agrès, les Belges ont totalisé 39.265 points (successivement Brassart 12.776; Verkest 12.993; Derwael 13.900; Vaelen (12.776) et occupaient la 11e place provisoire. Au saut, avec une seule tentative il fallait à tout prix éviter la chute. Ce fut le cas. Elles ont reçu 41.066 points (Verkest 13.400; Derwael 13.900; Brassart 13.766; Vaelen 13.000). Aux barres asymétriques, la performance de Nina Derwael boosta l'équipe qui récolta 43.099 points (Brassart 13.366; Vaelen 14.100; Verkest 13.633 et Derwael 15.366). Restait la poutre avec les risques de chute. Nina Derwael montra la voie (13.766). Suivirent Jutta Verkest (13.666). Après les 12.500 de Lisa Vaelen, la joie était déjà sur tous les visages. La Belgique état assurée de sa place en finale. Elle occupait la 6e place. Maellyse Brassart et ses 13.333 points lui faisait encore gagner une place. Cinquième derrière la Russie, les Etats-Unis, la Chine et la France. Historique pour la gymnastique belge. Il y a cinq ans à l'occasion de leur première participation, les filles avaient terminé 12e sur douze de ces qualifications. La finale par équipes se déroulera sous un autre format. Trois gymnastes s'aligneront et tous les scores seront comptabilisés. (Belga)

