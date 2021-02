La BENE-League prépare déjà la saison 2021-22 mais étudiera des options pour cette saison

La BENE-League a décidé vendredi de ne pas reprendre la saison 2020-2021. La priorité est donnée aux compétitions nationales. L'organisation de la BENE-League se réunira fin mars "afin de voir si une autre activité BENE-League pourra être réalisée".Fin décembre, la BENE-League avait annoncé qu'elle visait l'organisation d'une compétition dans un format réduit ou d'un Final Four avec les deux premiers des championnats belge et néerlandais. "La crise sanitaire et les différences de mesures liées au coronavirus par pays rendent la compétition transfrontalière impossible pour le moment", a précisé la BENE-League dans son communiqué. "Les fédérations préfèrent donc jouer leur propre compétition nationale." "Le fait que les compétitions nationales puissent être jouées est positif pour le handball. Nous utiliserons le temps à venir pour nous préparer avec tous les clubs participants afin de repartir du bon pied en septembre avec une toute nouvelle saison de la BENE-League", a déclaré Gesinus Huistra, manager de la BENE-League. (Belga)

