La bière sera 15% plus chère à Munich cette année

Les amateurs de bière payeront leur breuvage préféré plus cher cette année lors de l'Oktoberfest qui se déroulera du 17 septembre au 3 octobre à Munich après deux ans d'interruption en raison de la pandémie de coronavirus. Un Maß, soit un litre de bière, coûtera ainsi entre 12,60 euros et 13,80 euros soit une augmentation de plus de 15 % par rapport à 2019. Même un litre d'eau coûtera 80 centimes de plus cette année, a annoncé la ville de Munich jeudi."C'est une bonne chose que la limite des 14 euros n'ait pas été dépassée", souligne Clemens Baumgärtner, directeur de la Wiesn, comme on appelle la fête de la bière à Munich. "De toute façon, les prix de la bière sont assez élevés", a-t-il admis. "A l'avenir, nous devons nous assurer que le Wiesn reste abordable." Cela doit toutefois rester également rentable pour les propriétaires de bars, poursuit Clemens Baumgärtner. Ces derniers ont invoqué l'inflation, l'augmentation des frais de personnel et la hausse des prix de l'énergie comme raisons de l'augmentation des prix de la bière. Les matériaux et les monteurs des chapiteaux représentent également un coût. (Belga)