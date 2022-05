La Black Stage de Couleur Café s'enrichit de six nouveaux noms

Six nouveaux noms dont ceux des Belges Blck Mamba et DC Salas sont venus s'ajouter à la programmation de la Black Stage du festival Couleur Café qui se déroulera du 24 au 26 juin prochains sur le plateau du Heysel à Bruxelles, indiquent mercredi les organisateurs du festival de musique du monde.A côté des Belges de Blck Mamba et DC Salas qui se produiront respectivement les 24 et 25 juin, les amateurs de house et de dance "chaleureuse et alternative" pourront également applaudir ces deux jours-là le Sud-Africain DJ Maphorisa ainsi que l'Angolais DJ Nigga Fox et la Tunisienne Deena Abdelwahed. Le 26 juin, enfin, la Black Stage accueillera La Dame qui nous vient de France. Ces six nouveaux noms s'ajoutent aux prestations déjà annoncées de Carl Craig, Romare, Gilles Peterson, Black Motion, Lefto Early Bird et Philou Louzolo, rappellent les organisateurs. Les organisateurs précisent qu'il reste environ 300 tickets disponibles pour le camping, ainsi qu'un nombre limité de places pour les camping-cars et les caravanes et que 85% des tickets combi ont été vendus. (Belga)