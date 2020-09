La Bolivie déclare l'urgence nationale face aux incendies de forêt

En Bolivie, la présidente par intérim Jeanine Áñez a déclaré l'état d'urgence nationale à la suite des incendies de forêt qui ravagent principalement la région de Chiquitania, à l'est du pays. Cette décision doit permettre le déploiement rapide des ressources nécessaires pour lutter contre le feu, a-t-elle écrit sur Twitter. Selon le journal El Deber, l'incendie dans la région protégée de Copaibo, près de Concepción, a détruit plus de 20.000 hectares de forêt en près d'un mois.Jeanine Áñez a également annulé un décret de 2019 autorisant l'exploitation et la combustion "contrôlées" dans le but d'étendre la frontière agricole dans les départements de Santa Cruz et Beni. (Belga)