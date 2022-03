La brigade canine de la zone de police Montgomery visée par des jets de cocktails Molotov

La brigade canine de la zone de police Montgomery, située avenue Andromède à Woluwe-Saint-Lambert, a été la cible de jets de cocktails Molotov, mercredi vers 05h30, a indiqué Michaël Jonniaux, chef de corps de la zone, confirmant une information de Sudinfo. Plusieurs véhicules sont endommagés et le bâtiment est également dégradé. Il n'y a aucun blessé, ni humain ni animal."Nous avons eu un incendie à la brigade canine de notre zone, ce mercredi aux petites heures du matin. L'incendie a été provoqué par des cocktails Molotov", a déclaré le chef de corps Michaël Jonniaux. "Le bâtiment était vide de tout occupant, tant au niveau humain qu'animal, donc aucun membre du personnel et aucun chien n'a été blessé. Par contre, nous avons trois véhicules qui sont sérieusement dégradés. Nous avons aussi des dégâts importants au bâtiment, qui le rendront inutilisable pour un temps certain", a-t-il ajouté. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances des faits. Un autre commissariat, de la zone de police Bruxelles-Ouest, a également été la cible de jets de cocktails Molotov, lundi soir. Il s'agit du commissariat central de Molenbeek-Saint-Jean, situé rue du Facteur. Une enquête est également en cours pour retrouver les auteurs. (Belga)