La Britannique Tara Moore, 83e mondiale en double, suspendue à titre provisoire

La Britannique Tara Moore, 83e joueuse mondiale en double, a été provisoirement suspendue après avoir été contrôlée positive au nandrolone et au boldénone, des stéroïdes anabolisants, a indiqué mercredi la Tennis Integrity Agency (ITIA).Tara Moore, qui est aussi 390e mondiale en simple, a été testé positive en avril au tournoi de Bogota, en Colombie. Suspendue à titre provisoire, la joueuse de 29 ans peut maintenant demander l'analyse de l'échantillon B. "Je n'ai jamais pris consciemment un produit interdit de toute ma carrière", a indiqué Tara Moore sur Twitter. "Je tente de savoir ce qui a pu donner ce résultat positif. J'ai hâte de prouver que je suis une athlète propre. Je suis très attristée par cette suspension provisoire et j'espère revenir sur le court aussi vite que possible". (Belga)