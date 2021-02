La bulle pour les étudiants koteurs n'est pas encore d'actualité

Alors qu'un accord était intervenu entre les Communautés et les experts sur une bulle élargie pour les étudiants koteurs, le Comité de concertation n'est finalement pas allé en ce sens vendredi.En réponse à la détresse psychologique que vivent de nombreux jeunes, cette bulle spécifique ou "bulle de kot" devrait permettre à six jeunes, kotant ensemble, d'avoir des interactions entre eux. Le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts (N-VA), a fait part, vendredi soir, de sa déception. "Nous avions un accord entre toutes les Communautés et avec les virologues. Je ne comprends donc pas pourquoi ce n'est pas possible. Cette mesure aurait pu donner des perspectives positives à une partie des étudiants qui sont fortement touchés par des mois d'isolement social", a-t-il déclaré. (Belga)