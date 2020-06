La campagne estivale de l'AWSR met l'accent sur les boissons sans alcool

L'Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) concentre sa campagne de sensibilisation de l'été sur la consommation de boissons sans alcool, apprend-on vendredi dans un communiqué. Intitulée "0 % d'alcool pour 100 % de maîtrise", elle sera diffusée dès la mi-juin sous forme de 300 affiches sur les autoroutes wallonnes et les grands axes régionaux, ainsi que sur les supports digitaux de l'AWSR.Avec le déconfinement et le retour des rassemblements, l'agence craint une hausse des accidents. Elle rappelle que l'alcool joue un rôle dans 25% des accidents mortels. Selon le communiqué, 33% des automobilistes belges affirment avoir pris le volant après avoir bu de l'alcool et près d'un Belge sur quatre déclare conduire en étant conscient d'avoir trop bu. Des chiffres supérieurs aux moyennes européennes, rappelle l'ASWR. (Belga)