La CCS Consommation recommande de clarifier la validité des vouchers pour les voyages

La Commission Consultative Spéciale (CCS) Consommation, soit la structure consultative centrale dédiée à tous les problèmes en matière de consommation et de protection du consommateur, a émis lundi un avis dans lequel elle recommande de clarifier la validité des vouchers corona officiels dans le secteur des voyages. Cela permettrait de prolonger la période d'échange des bons en un voyage à forfait.En raison de la crise à rallonge, les premiers vouchers Corona émis l'an dernier vont bientôt "expirer". Or, "il n'est pas vrai que la date figurant sur le voucher Corona est une date d'expiration réelle", souligne la CCS Consommation. Dans l'arrêté ministériel de l'ancienne ministre en charge de la Consommation Nathalie Muylle, la durée de validité n'est pas clairement définie. Après analyse juridique approfondie, la Commission a conclu que "la valeur garantie du voucher est valable même après un an". De plus, la CCS Consommation plaide pour que le voyageur soit éclairé sans équivoque sur la différence entre les bons de valeur qui ont été émis sous le régime de l'arrêté ministériel du 19 mars 2020 et les éventuels autres vouchers que le voyageur a reçus et qui ne sont pas couverts par l'assurance insolvabilité. Entre le 19 mars et le 19 juin, 300 millions de vouchers corona ont été émis, selon les données du cabinet de Eva De Bleeker, secrétaire d'État à la Protection des consommateurs. Un tiers de ce montant a déjà été échangé. (Belga)