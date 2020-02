La cellule d'action routière appelle les usagers de la route à la vigilance

Des averses, qui pourront prendre un caractère hivernal sur les hauteurs du pays, sont attendues en fin d'après-midi et en début de soirée. Elles pourraient surprendre les usagers de la route, prévient mardi la cellule d'action routière. Elle invite à la prudence, indiquant que tous les moyens conventionnels, en matériel et personnel, sont mis en place pour assurer la sécurité.Elle recommande cependant à tous les usagers de rester vigilants s'ils doivent emprunter le réseau routier en après-midi ou en début de soirée, avec une attention particulière dans les provinces de Liège et de Luxembourg. Tous les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manoeuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), bien vérifier l'état de leur véhicule, ne pas dépasser les épandeuses, etc. (Belga)