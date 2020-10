La CGSP RTBF reporte son préavis de grève à une date ultérieure vu la situation sanitaire

Au vu de la situation sanitaire et dans l'attente d'une prochaine réunion avec la ministre des Médias Bénédicte Linard (Ecolo), la CGSP de la RTBF a annoncé jeudi un nouveau report à une date ultérieure non déterminée du préavis de grève qu'elle avait déposé pour réclamer la reprise des nominations du personnel au sein de la chaîne de service public.Cette revendication est portée par la CGSP depuis plus de deux ans. Le syndicat socialiste réclame la publication d'un décret gouvernemental à la Fédération Wallonie-Bruxelles, afin de régulariser la situation des agents contractuels de longue date, désormais proches de leur départ à la pension. (Belga)