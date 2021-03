La Chambre valide l'accord de coopération sur les données de vaccination

La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière le projet d'accord de coopération entre l'État fédéral et les entités fédérées concernant le traitement des données relatives aux vaccinations contre la Covid-19.Cet accord de coopération régit le système d'information commun qui est mis en place pour inviter les personnes à se faire vacciner, pour organiser la vaccination et pour enregistrer la vaccination dans le système Vaccinet. Ce texte n'a pas été soutenu par l'opposition PTB, cdH et DéFI, ces deux derniers plaidant notamment pour une meilleure intégration des médecins généralistes dans le processus. (Belga)