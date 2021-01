La championne du monde Ceylin del Carmen Alvarado s'impose à Baal

La championne du monde Ceylin del Carmen Alvarado a remporté vendredi à Baal le GP Sven Nys, 5e manche du Trophée X2O de cyclocross. La Néerlandaise a devancé ses compatriotes Lucinda Brand et Denise Betsema.Le trio s'est rapidement détaché du reste de la meute. Betsema a été la première à lâcher prise dans le dernier tour. Dans la foulée, Brand n'a pas été capable de suivre le tempo imprimé par Alvarado. La championne du monde s'est imposée avec respectivement 4 et 19 secondes sur ses poursuivantes. Sanne Cant, championne de Belgique, a dû se contenter de la 5e place, à 1:04 de la tête. Elle a été battue dans un sprint pour la 4e place par une autre Néerlandaise, Fem van Empel. Laura Verdonschot a terminé 10e à 2:34. Après cinq manches, Brand reste en tête du trophée avec une avance de 58 secondes sur Betsema. La Néerlandaise Yara Kastelijn est 3e à 4:49, Alvarado 4e à 5:09. La sixième manche, le Flandriencross, est prévue le 23 janvier à Hamme. (Belga)