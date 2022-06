La chanteuse Typh Barrow invitée d'honneur de la Ducasse de Mons

Les instances de la ville de Mons ont indiqué jeudi que la chanteuse Typh Barrow sera l'invitée d'honneur de la Ducasse de Mons 2022. La coutume montoise est de convier chaque année un invité de marque à découvrir l'événement de l'intérieur.La chanteuse autrice-compositrice et pianiste Typh Barrow sera donc l'invitée de l'édition 2022 de la Ducasse et aura ainsi l'occasion de s'immerger dans le folklore montois en assistant le 19 juin, notamment, à la Montée du Car d'Or depuis le haut de la Rampe Sainte-Waudru, à la descente de la rue des Clercs et au Combat entre Saint-Georges et le Dragon. (Belga)