La Chine confine plus de 10.000 étudiants après l'apparition d'un foyer épidémique

Les autorités chinoises ont confiné plus de 10.000 étudiants et étudiantes dans la ville de Dalian, après la découverte d'un foyer épidémique dans cette localité du nord-est du pays.Une soixantaine de cas de contaminations au SARS-Cov-2 ont été recensés parmi la population étudiante de cette ville qui compte quelque six millions d'habitants. Les étudiants sont donc désormais contraints de rester cloîtrés dans leurs résidences ou de se rendre dans un hôtel de quarantaine. La Chine mène une politique très stricte afin de contenir le coronavirus sur son sol: des dépistages de masse dès la détection du moindre cas ainsi que des couvre-feux, des quarantaines et confinements localisés, le suivi des contacts et des restrictions strictes à l'entrée dans le pays. (Belga)

