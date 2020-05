La Chine demande aux USA de mettre fin à la "répression déraisonnable" contre Huawei

Pékin a exhorté les États-Unis à mettre fin à la "répression déraisonnable de Huawei et des entreprises chinoises" après que Washington a annoncé de nouveaux contrôles à l'exportation pour restreindre l'accès du géant chinois à la technologie des semi-conducteurs."Le gouvernement chinois défendra fermement les droits et intérêts légitimes et légaux des entreprises chinoises", a déclaré samedi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant que les initiatives de l'administration Trump "détruisaient les chaînes mondiales de fabrication, d'approvisionnement et de valeur". (Belga)

