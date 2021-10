La Chine vote une loi pour réduire les devoirs à l'école

La Chine a voté samedi une loi pour limiter les devoirs et les cours extra-scolaires, une initiative qui entend réduire la lourde pression qui pèse sur les élèves, a indiqué un média d'Etat.Au nom de la protection de la jeunesse, le gouvernement a édicté ces derniers mois plusieurs règles paternalistes visant à lutter contre les activités qu'il juge néfastes pour le développement de l'enfant. Il avait déjà interdit aux mineurs de jouer plus de trois heures par semaine aux jeux en ligne pour lutter contre l'addiction et avait réduit drastiquement le recours aux cours privés de soutien scolaire. Ces dernières semaines, le pouvoir a également pris des mesures plus idéologiques contre l'idolâtrie des célébrités, les émissions de télévision jugées "vulgaires" et les artistes "efféminés". Désormais, les autorités locales devront "renforcer leur supervision afin de réduire la charge des élèves en matière de devoirs et de cours extra-scolaires", a indiqué l'agence Chine nouvelle, citant la loi votée samedi par le parlement chinois. "Les parents (...) doivent répartir de façon raisonnable pour les mineurs le temps consacré aux études, au repos, au divertissement et à l'activité physique afin de ne pas alourdir leur charge en matière d'apprentissage et d'éviter toute dépendance à internet." Cette loi dite de "promotion de l'éducation familiale" entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Le système scolaire est très sélectif en Chine. Les Chinois se préparent depuis l'enfance au passage, à 18 ans, du concours d'entrée à l'université, qui détermine si l'élève peut rejoindre ou non l'enseignement supérieur et dans quel établissement. Dans ce contexte, de nombreux parents dépensent des fortunes pour placer leurs enfants dans les meilleures écoles ou les inscrire à des cours particuliers, ce qui pèse sur leurs finances et sur la santé de leur progéniture. Face au vieillissement de la population, effet collatéral de décennies de politique de limitation des naissances, la Chine cherche à inverser la tendance et autorise désormais les couples à avoir trois enfants. Mais face à la réticence des parents, refroidis par les coûts relatifs à l'éducation, les autorités espèrent les convaincre de procréer en tentant notamment de réduire la charge scolaire. (Belga)