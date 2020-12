La circulation des trains interrompue sur la ligne reliant Bruxelles-Midi et Charleroi

Un train a heurté une personne vendredi soir sur la ligne 124 reliant Bruxelles-Midi et Charleroi-Sud, à proximité de Waterloo, a indiqué le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel. La circulation des trains est interrompue dans les deux sens.Le trafic est à l'arrêt entre les gares d'Holleken et de Braine-l'Alleud. Plusieurs trains rebrousseront chemin et un service de navettes sera mis en place, précise Infrabel. (Belga)

